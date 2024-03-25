Лидер партии Vatan призвал Турцию покинуть НАТО

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал правительство Турции выйти из НАТО, чтобы не «умирать за грязные интересы» США. Его слова приводит РИА Новости.

«Давайте выйдем из НАТО, давайте предотвратим войну», — сказал он.

Он также призвал выйти с инициативами, «чтобы спасти страны НАТО от втягивания в войну под давлением США».

По его словам, Турция вступила в процесс, который войдет в историю.

Также Перинчек заявил, что террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» направлен не только против России, но и против Турции. Он пояснил, что Турция и РФ бок о бок стоят на передовой в борьбе против атлантического империализма.

Кроме того, Перинчек считает, что к теракту в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» причастны Соединенные Штаты и лично президент США Джо Байден.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».