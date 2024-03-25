Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС оценили возможность связи Украины с терактом в Подмосковье

ЕК: у ЕС нет никаких доказательств связи Украины с терактом в Подмосковье

close
100%
Alexandros Michailidis/Shutterstock

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что Евросоюз не имеет никаких доказательств того, что Украина может быть связана с терактом в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Его слова приводит ТАСС.

«Нет никаких признаков того, что Украина связана», — заявил он.

По его словам, в Евросоюзе полностью отвергают подобные сообщения.

Также Стано заявил, что Евросоюз допускает положительный ответ на возможный запрос Москвы о совместной борьбе против терроризма.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны. 25 марта министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными там усиленными мерами безопасности.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами