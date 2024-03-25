В ЕС оценили возможность связи Украины с терактом в Подмосковье

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что Евросоюз не имеет никаких доказательств того, что Украина может быть связана с терактом в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Его слова приводит ТАСС.

«Нет никаких признаков того, что Украина связана», — заявил он.

По его словам, в Евросоюзе полностью отвергают подобные сообщения.

Также Стано заявил, что Евросоюз допускает положительный ответ на возможный запрос Москвы о совместной борьбе против терроризма.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны. 25 марта министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными там усиленными мерами безопасности.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».