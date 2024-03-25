Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС допустили возможность сотрудничества с Россией против терроризма

Дипломат Стано: ЕС может быть не против сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Евросоюз допускает положительный ответ на возможный запрос Москвы о совместной борьбе против терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Европейской службы внешних связей Петера Стано.

«Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет», — заявил дипломат в ответ на вопрос о том, возможно ли сотрудничество между ЕС и Россией в вопросе борьбы с терроризмом.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны 11 человек, четверо арестованы.

После случившегося многие страны, включая европейские, осудили теракт, а посольства некоторых государств в Москве приспустили флаги в знак солидарности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ЕС агрессивным придатком НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами