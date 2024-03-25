В ЕС допустили возможность сотрудничества с Россией против терроризма

Евросоюз допускает положительный ответ на возможный запрос Москвы о совместной борьбе против терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Европейской службы внешних связей Петера Стано.

«Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет», — заявил дипломат в ответ на вопрос о том, возможно ли сотрудничество между ЕС и Россией в вопросе борьбы с терроризмом.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны 11 человек, четверо арестованы.

После случившегося многие страны, включая европейские, осудили теракт, а посольства некоторых государств в Москве приспустили флаги в знак солидарности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ЕС агрессивным придатком НАТО.