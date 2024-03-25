В Венгрии выступили против антироссийских санкций в области ядерной энергетики

Венгрия никогда не согласится с введением санкций против Российской Федерации в области ядерной энергетики, это противоречит ее интересам. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, выступая на международном форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи, передает ТАСС.

По его словам, другие страны просили Будапешт об этом, но там ответили, что не готовы согласиться с санкциями, которые повредят национальным интересам.

«А санкции в отношении сотрудничества с Россией в ядерной энергетике наносят вред нашим национальным интересам», — сказал Сийярто.

Дипломат добавил, что несколько стран обратились к Венгрии, чтобы она помогла им заблокировать санкции, который наносят им такой же ущерб, как и всем остальным.

По мнению главы венгерского МИДа, было бы несправедливо со стороны Европейского союза накладывать какие-то санкции в отношении РФ в ядерной отрасли, потому что США продолжают сотрудничать с Москвой и покупают у нее уран для производства топлива для своих атомных электростанций.

В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Запада нет шансов для победы над Россией в прокси-войне, которую он развязал.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.