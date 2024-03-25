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РФ выразила демарш США из-за планов расширения границы континентального шельфа

МИД РФ выразил демарш США из-за планов расширить границы континентального шельфа

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российская сторона выразила США демарш из-за незаконных попыток Вашингтона в одностороннем порядке изменить внешние границы континентального шельфа в семи районах Мирового океана. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«Российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий», — говорится в сообщении.

В российском МИДе пояснили, что США своими действиями хотят в одностороннем порядке сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна. Вашингтон хочет приобрести дополнительные участки шельфа для своих личных нужд.

В декабре власти США опубликовали официальную карту с расширенными границами на своей части континентального шельфа — продолжении сухопутной территории страны под водой. На карте новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км (это вдвое больше Калифорнии). Большая их часть расположена в Арктике и в Беринговом море вблизи границ России и Канады (которые тоже претендуют на эти территории). США также заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

Ранее в США призвали власти отозвать свои претензии на шельф в Арктике.

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