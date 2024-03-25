МИД Киргизии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными там усиленными мерами безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского МИДа.

«МИД рекомендует гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в РФ, временно воздержаться от поездки на ее территорию...» — сказано в сообщении.

Гражданам Киргизии рекомендовано не ездить в РФ до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу.

Отмечается, что это связано с терактом в «Крокус Сити Холле» и усилением мер безопасности в РФ.

МИД Киргизии рекомендовал уже находящимся в России согражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также иметь при себе удостоверяющие документы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны. МИД Киргизии опроверг информацию о согражданах, пострадавших в «Крокусе».

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».