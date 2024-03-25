Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Киргизии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию

МИД Киргизии рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в РФ

close
100%
РИА Новости

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными там усиленными мерами безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского МИДа.

«МИД рекомендует гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в РФ, временно воздержаться от поездки на ее территорию...» — сказано в сообщении.

Гражданам Киргизии рекомендовано не ездить в РФ до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу.

Отмечается, что это связано с терактом в «Крокус Сити Холле» и усилением мер безопасности в РФ.

МИД Киргизии рекомендовал уже находящимся в России согражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также иметь при себе удостоверяющие документы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны. МИД Киргизии опроверг информацию о согражданах, пострадавших в «Крокусе».

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами