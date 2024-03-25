В Турции назвали предполагаемую причину для теракта в Подмосковье

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершили те, кто пытается предотвратить попытки урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение высказал омбудсмен Турции Шереф Малкоч в беседе с газетой Sabah.

По его мнению, каждый раз, когда между Москвой и Киевом возникает атмосфера примирения, происходит какое-то событие, и все надежды на урегулирование конфликта откладываются.

Омбудсмен считает, что нельзя просто назвать виновником теракта «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, ИГИЛ).

Малкоч отметил, что за последний месяц был достигнут хороший прогресс на пути к мирным переговорам между РФ и Украиной, была вероятность того, что «сегодня-завтра» произойдет положительное событие.

Теракт в «Крокусе» выглядит как саботаж, учитывая время, в которое он произошел, добавил омбудсмен.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ночью 23 марта агентство Reuters со ссылкой на некий Telegram-канал сообщило, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Однако позже появилась информация, что данное сообщение может быть фейковым. Пользователи соцсетей писали, что шаблон, который использовали для публикации сообщения, ИГ не использует уже несколько лет.

О причастности ИГИЛ также написала газета The New York Times. Издание утверждает, что ответственность «взяло на себя отделение «Исламского государства», вскоре после этого официальные лица США подтвердили это заявление». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ проанализировали версию США о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе».