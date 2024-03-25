Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о важности международного сотрудничества в борьбе с терроризмом

Песков: борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, но его нет

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, однако его нет в связи с максимально обостренным периодом.

Представитель Кремля подчеркнул, что борьба с терроризмом — это постоянный процесс, требующий международного полноформатного взаимодействия.

«Но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а не в какой мере не ведется», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов, предоставили ли страны Запада помощь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», также отметил, что российские службы работают самостоятельно.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

К утру 23 марта были задержаны 11 человек, включая четверых непосредственных участников нападения. Их поймали в Брянской области.

Позднее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл».

Ранее президент Эстонии осудил теракт в «Крокус Сити Холле».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами