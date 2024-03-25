В Кремле заявили о важности международного сотрудничества в борьбе с терроризмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, однако его нет в связи с максимально обостренным периодом.

Представитель Кремля подчеркнул, что борьба с терроризмом — это постоянный процесс, требующий международного полноформатного взаимодействия.

«Но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а не в какой мере не ведется», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов, предоставили ли страны Запада помощь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», также отметил, что российские службы работают самостоятельно.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

К утру 23 марта были задержаны 11 человек, включая четверых непосредственных участников нападения. Их поймали в Брянской области.

Позднее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл».

Ранее президент Эстонии осудил теракт в «Крокус Сити Холле».