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В Кремле сообщили, что поддержка пострадавших при теракте будет обсуждаться

Песков: поддержку пострадавших при теракте обсудят на совещании у Путина

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Поддержка пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» будет одной из главных тем на совещании у президента России Владимира Путина, посвященном последствиям атаки. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Как раз для этого совещание собирается. Эта тема будет обсуждаться», — сказал он.

Также Дмитрий Песков заявил, что граждане России должны быть проинформированы о возможных провокациях и быть начеку на фоне предпринимаемых в соцсетях попыток завербовать людей для совершения новых терактов.

Кроме того, он выразил мнение, что ни один город и ни одна страна в мире не могут быть застрахованы от угрозы терроризма, а борьбу с ним назвал постоянным процессом.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует посещать «Крокус Сити Холл».

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