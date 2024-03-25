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В Кремле ответили, повлияет ли теракт в «Крокусе» на планы Путина

Песков: изменений в графике Путина после теракта в «Крокусе» нет

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные изменения в графике российского лидера Владимира Путина в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«В настоящий момент изменений нет. Те поездки, которые планировались, они в стадии подготовки», — сказал Песков.

По его словам, глава государства продолжает работать по своему графику.

Также он отметил, что Путин пока не планирует посещать подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором произошел теракт.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. 23 марта в Брянской области задержали четверых человек, которые подозреваются в непосредственном участии в преступлении. Они были арестованы. Путин объявил 24 марта днем общенационального траура и поставил свечу за упокой в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об 11 задержанных по делу о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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