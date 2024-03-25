Глава СБУ признал причастность ведомства к атакам на НПЗ России

Глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки», — написал Малюк.

По его словам, речь идет о Крымском мосте, военных кораблях в Черном море, различных системах вооружения, нефтеперерабатывающих заводах и «других объектах, работающих на российский ВПК».

До этого Financial Times со ссылкой на источники писала, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы.

По данным источника издания, «Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям».

FT отмечает, что несмотря на санкции Россия остается крупнейшим мировым экспортером энергоносителей, а рост мировых цен на нефть совпал со стартом президентской кампании Джо Байдена в США.

Ранее стало известно, что командира ВСУ осудят за совершение теракта на нефтестанции в Брянской области.