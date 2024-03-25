Песков ответил на вопрос, помогают ли РФ в расследовании теракта в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, предоставили ли страны Запада помощь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».

«Наши службы работают самостоятельно, ни о какой помощи речи не идет», — сказал Песков.

При этом он отметил, что у президента РФ Владимира Путина были телефонные разговоры с иностранными лидерами и там высказывались намерения совершенствования и усиления двусторонних отношений в борьбе с терроризмом. Но речь не идет о сотрудничестве со странами Запада.

«Каких-либо контактов с западниками сейчас нет», — отметил он.

24 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Лидер Таджикистана также подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания. Рахмон и Путин отметили, что спецслужбы и ведомства РФ и Таджикистана ведут плотную работу в сфере противодействия терроризму.

Путин также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом и высказал убежденность, что преступники, совершившие злодеяние, будут наказаны.

Ранее в Госдуме предложили построить храм или сквер на месте «Крокуса».