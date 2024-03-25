Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина была необходима как инструмент, чтобы навредить России, и сейчас он сломался. Такую точку зрения он высказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам эксперта, поражение Украины в конфликте с Россией является «вопросом времени». Вашингтон осознает, что у него все меньше времени на Киев из-за грядущих президентских выборов в США. Риттер также отметил, что конфликт должен завершиться до голосования, поскольку он не поможет нынешнему президенту Джо Байдену вновь занять пост главы государства.

Администрация Байдена ищет «козла отпущения», на роль которого подходят республиканцы, их будут обвинять в провале политики США по Украине, считает Риттер.

Он также назвал «глупой политической игрой» ситуацию в конгрессе по выделению помощи по Украине.

До этого бывший спичрайтер президента Джорджа Буша – младшего Марк Тиссен писал, что без поддержки Вашингтона в адрес Украины, ВСУ не удастся остановить продвижение российских войск в сторону Киева. Тиссен также отметил, что у украинской армии вскоре закончатся средства ПВО и боевые самолеты, в связи с чем Киев не сможет остановить продвижение ВС РФ на запад.

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