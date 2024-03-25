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В России могут ужесточить контроль за мигрантами

РИА Новости: в РФ могут ужесточить контроль за притоком мигрантов после теракта

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Работу по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур могут ускорить после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом РИА Новости сообщил источник в министерстве иностранных дел России.

Собеседник агентства подчеркнул, что приток мигрантов является отдельной от терроризма темой, которая системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет.

«Речь идет о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Трагедия в «Крокусе», видимо, повлияет на эту работу в целях ее ускорения», — отметил он.

Ранее депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил о необходимости ограничить въезд мигрантов на территорию России на время проведения специальной военной операции.

До этого пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила, что никто из четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», задержанных в Брянской области, не является гражданином России.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити».

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