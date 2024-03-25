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Путин высказался о конфликте в Югославии

Путин: внутренний конфликт в Югославии подогревался как изнутри, так и извне

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Внутренний конфликт, который привел к событиям 1999 года в Югославии, подогревался как изнутри, так и извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым при подготовке документального фильма «Белград» на телеканале «Россия-1» 24 марта.

«Я сейчас не буду давать оценок — так, кто там в чем виноват, кто какие цели преследовал, но это подогревалось и изнутри, и извне», — сказал он.

Путин подчеркнул, что это привело к «внутренней конфронтации — к очень тяжелой гражданской войне».

В этом же фильме президент России заявил, что не видит смысла рассуждать о возможной судьбе Югославии при другой власти в России в 1999 году.

До этого сообщалось, что 25 марта пройдет запрошенное Российской Федерацией заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное 25-летию бомбардировок Югославии со стороны НАТО.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, как он относится к нападению НАТО на Югославию.

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