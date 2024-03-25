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На Западе забили тревогу из-за маневра России

Economist: альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для Запада

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Daniel Tsang/Global Look Press

Альянс Российской Федерации, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. Об том сообщает The Economist.

В публикации отмечается, что давление Запада с помощью санкционных мер привело к тому, что три государства сплотились перед лицом общего врага. Россия, Китай и Иран поддержали идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено», подчеркивает издание.

Автор статьи добавил, что три страны состоят в одних и тех же международных клубах, например, БРИКС, между ними растет международная торговля, разрабатываются планы беспошлинных блоков и новых платежных систем. Все это грозит обернуться для США и его союзников «кошмаром».

До этого стало известно, что поставки российского угля в Китай по итогам первых двух месяцев упали на 22% год к году, до 11,5 млн тонн. Причиной стали импортные пошлины, которые ранее ввел Пекин.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.

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