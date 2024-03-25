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В Финляндии прокомментировали опустением территории возле границы с Россией

В Финляндии встревожены опустением территорий у российских границ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил в интервью изданию Yle, что забор на границе с Россией и применение новейших технологий не заменят людей.

По его словам, именно жители, проживающие на приграничных территориях, первыми замечают подозрительных лиц на границе и обращаются в погранслужбу. Ахтиайнен считает, что отток жителей из приграничных территорий может отразиться на общей ситуации на границе с Россией.

Также пограничный забор длиной в 200 км не перекрывает границу полностью и не станет полноценным препятствием на пути нелегалов.

До этого пресс-служба Министерства внутренних дел Финляндии сообщала, что финские власти планируют возвести ограждение на границе с Россией в ускоренном порядке.

На эти цели будет запрошено €74 млн для пограничной службы страны на строительство ограждения на восточной границе.

Ранее сообщалось, что постройка забора на финско-российской границе может затянуться.

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