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В США рассказали, когда планируется голосование о помощи Киеву

Маккол: спикер Майк Джонсон планирует голосование о помощи Киеву после Пасхи

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Rod Lamkey/Global Look Press

Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон планирует провести голосование по вопросу помощи Украине после Пасхи, которую западные конфессии христианства отмечают 31 марта. Об этом сообщил глава комитета палаты по внешней политике Майкл Маккол, слова которого передает CBS.

«Он привержен тому, чтобы вынести это в палату после Пасхи. Мы работаем над этим», — сказал он, отметив, что он хотел бы, чтобы помощь Киеву была утверждена как можно быстрее, так как ситуация на поле боя для ВСУ тяжелая.

24 марта бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что если Украина проиграет, то это будет поражение для НАТО и Европейского союза.

В этот же день бывший спичрайтер президента Джорджа Буша – младшего Марк Тиссен сказал, что без поддержки Вашингтона в адрес Украины, ВСУ не удастся остановить продвижение российских войск в сторону Киева.

До этого бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку у него недостаточно военного потенциала.

Ранее в Совфеде объяснили американцам, как избежать мировой войны.

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