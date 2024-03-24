Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон планирует провести голосование по вопросу помощи Украине после Пасхи, которую западные конфессии христианства отмечают 31 марта. Об этом сообщил глава комитета палаты по внешней политике Майкл Маккол, слова которого передает CBS.

«Он привержен тому, чтобы вынести это в палату после Пасхи. Мы работаем над этим», — сказал он, отметив, что он хотел бы, чтобы помощь Киеву была утверждена как можно быстрее, так как ситуация на поле боя для ВСУ тяжелая.

24 марта бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что если Украина проиграет, то это будет поражение для НАТО и Европейского союза.

В этот же день бывший спичрайтер президента Джорджа Буша – младшего Марк Тиссен сказал, что без поддержки Вашингтона в адрес Украины, ВСУ не удастся остановить продвижение российских войск в сторону Киева.

До этого бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку у него недостаточно военного потенциала.

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