Макрон созвал заседание совета по обороне в связи с терактом в «Крокусе»

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики. Об этом сообщает Франс Пресс.

По данным источника, это решение было принято в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Отмечается, что заседание началось в 19:30 по местному времени (21:30 мск).

Днем 23 марта Эммануэль Макрон заявил, что Франция осуждает теракт в «Крокус Сити Холле».

После этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь высказал слова поддержки родным и близким пострадавших в результате теракта в «Крокусе», а также всему российскому народу.

22 марта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал зашли несколько мужчин с автоматами и открыли огонь по зрителям. Спустя время прогремели взрывы, начался пожар.

24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в Подмосковье, объявленный Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в суд доставили двух подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».