Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-разведчик США назвал угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины

Экс-разведчик США Риттер: поражение Украины приведет к расколу в НАТО и ЕС

close
100%
Андрей Бортко/РИА Новости

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что если Украина проиграет, то это будет поражение для НАТО и Европейского союза.

По его словам, после этого произойдет глубокий раскол внутри Североатлантического альянса и ЕС, «который приведет к их коллапсу».

Как отметил Риттер, НАТО и Евросоюз поставили свое будущее на победу Киева, которая никогда не станет реальной. Он также выразил мнение, что если страны Запада направят свои войска с целью избежать поражения Украины, то российская армия разгромит их.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что нельзя дать Украине проиграть — тогда Россия будет воевать с НАТО. Не зря страны Балтии уже боятся быть следующими, считает он. Поэтому, по словам Остина, Украине очень нужна новая американская помощь.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявления главы Пентагона о вероятности войны НАТО и России после проигрыша Украины подтверждают правильность и оправданность проведения РФ специальной военной операции.

Ранее в США назвали причину, по которой конфликт на Украине еще не окончен.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами