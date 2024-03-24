Экс-разведчик США назвал угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что если Украина проиграет, то это будет поражение для НАТО и Европейского союза.

По его словам, после этого произойдет глубокий раскол внутри Североатлантического альянса и ЕС, «который приведет к их коллапсу».

Как отметил Риттер, НАТО и Евросоюз поставили свое будущее на победу Киева, которая никогда не станет реальной. Он также выразил мнение, что если страны Запада направят свои войска с целью избежать поражения Украины, то российская армия разгромит их.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что нельзя дать Украине проиграть — тогда Россия будет воевать с НАТО. Не зря страны Балтии уже боятся быть следующими, считает он. Поэтому, по словам Остина, Украине очень нужна новая американская помощь.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявления главы Пентагона о вероятности войны НАТО и России после проигрыша Украины подтверждают правильность и оправданность проведения РФ специальной военной операции.

Ранее в США назвали причину, по которой конфликт на Украине еще не окончен.