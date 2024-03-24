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В Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленными

«Укринформ»: в Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленными

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Митинг с требованием организации обмена пленными прошел на Европейской площади в центре Киева, в акции приняли участие более тысячи человек. Об этом сообщает «Укринформ».

«В Киеве проходит акция по возвращению военнопленных», — говорится в сообщении.

На площади собрались более тысячи человек, они держат в руках плакаты с призывами организовать обмен пленными, мимо проезжающие автомобили сигналят в поддержку собравшихся.

17 марта сообщалось, что в Киеве прошел аналогичный митинг, тогда на акции собралось примерно такое же количество человек.

В начале марта уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины с ноября 2023 года совершили уже 12 посещений пленных военнослужащих двух стран. До этого уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не получал списки военнослужащих страны, которые находились на борту рухнувшего в Белгородской области самолета Ил-76.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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