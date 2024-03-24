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В МИД Италии предупреждали итальянцев об опасности терактов в России

Глава МИД Италии Таяни заявил, что опасность теракта в России «была в воздухе»

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министерство иностранных дел Италии предупреждало сограждан о том, что необходимо воздержаться от поездок в Российскую Федерацию из-за опасности терактов. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил глава МИДа и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

По его словам, такая опасность «была в воздухе».

«Поэтому мы предупредили наших соотечественников на сайте МИД воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже там находился, [просили] не участвовать в массовых мероприятиях начиная с 8 марта», — сказал министр.

Он также отметил, что итальянская сторона готова к сотрудничеству для противодействия терроризму.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после теракта заявил, что Киев не причастен к случившемуся в Подмосковье.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в Белом доме отреагировали на трагедию в «Крокус Сити Холле».

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