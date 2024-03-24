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Путин рассказал о давлении Запада на Ельцина во время конфликта в Югославии

Путин заявил, что у Запада было много рычагов давления на Ельцина

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Павел Лисицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у Запада было много рычагов давления на бывшего президента РФ Бориса Ельцина. Слова Путина приводит ТАСС.

»Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о причинах ухода РФ из Косово и рычагах давления Запада на Ельцина.

По мнению Путина, на тот момент Россия утратила часть своего суверенитета.

До этого Путин высказался об операции военных РФ в аэропорту Приштины в 1999 году.

12 июня 1999 войска НАТО вошли в провинцию Сербии Косово и Метохию. Ввод контингента НАТО произошел после интенсивных «гуманитарных бомбардировок» Белграда для предотвращения геноцида албанского населения сербскими войсками. В ночь на 12 июня российские десантники совершили марш-бросок на Косово, закрепив за собой зону ответственности в районе международного аэропорта «Слатина» (главный военный аэродром под Приштиной).

Ранее «Газета.Ru» рассказала хронологию броска на Слатину.

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