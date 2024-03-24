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Лавров считает, что Франция хочет подорвать позиции Германии в ЕС

Лавров: Париж темой дислокации войск НАТО на Украине хочет подорвать позиции ФРГ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Франция провоцирует тему развертывания войск НАТО на Украине с целью подорвать позиции Германии в Европейском союзе. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову для фильма «Белград» телеканала «Россия-1».

«Там много чего. Такая склочная организация. На первое место ставится не национальный интерес своих народов и стран, а личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги. Это печально», — сказал он.

Также Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможной отправке войск на Украину, чтобы понравиться Соединенным Штатам и спровоцировать союзников по НАТО.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Леонид Крутаков, комментируя заявления французского лидера об отправке войск НАТО на Украину, высказывал мнение, что Макрон использует брутальный образ, чтобы поправить свое положение во внутренней политике и вернуть избирателей.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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