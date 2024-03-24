Рахмон выразил соболезнования Путину после теракта в «Крокусе»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Сообщение приводит пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Рахмон выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с трагедией из-за террористического акта в «Крокус Сити Холле». Лидер Таджикистана также подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.

Рахмон и Путин отметили, что спецслужбы и ведомства РФ и Таджикистана ведут плотную работу в сфере противодействия терроризму.

В ходе разговора Рахмон подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Президент России объявил 24 марта днем траура.

Ранее президент Эстонии осудил теракт в «Крокус Сити Холле».