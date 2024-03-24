Раскрыты детали подготовки Путина перед обращением к гражданам

Президент России Владимир Путин перед обращением к гражданам после теракта в «Крокус Сити Холле» от руки вносил правки в текст своего выступления. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале журналиста телепрограммы »Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

На видео Путин в кабинете изучает бумаги с текстом обращения, подготовленным помощниками, а затем ручкой вносит в него правки.

До этого Зарубин опубликовал видео с президентом России, снятое в первые минуты после теракта. На них видно, как Путин принимает доклады от руководителей различных ведомств.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта.

Позднее Путин выступил с обращением к россиянам. Он сообщил, что все четверо непосредственных участников нападения уже задержаны, а правоохранители занимаются выявлением тех, кто помогал им осуществить теракт. Президент пообещал помочь тем, кого коснулась трагедия, и объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее посольства ряда стран в России приспустили флаги в день траура.