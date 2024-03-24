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Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к нападению НАТО на Югославию

Патриарх: агрессия НАТО против Югославии – это борьба дьявола с православием

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что агрессия НАТО против Югославии 25 лет назад была эпизодом борьбы дьявола с православием. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что это одна из печальных страниц в истории Европы, связанная со стремлением стран Запада разрушить крупное славянское государство.

«Очередной показательный эпизод извечной борьбы против Православной веры и ее носителей, ведущейся князем мира сего», — сказал он.

По его словам, главное целью НАТО было отторжение от Сербии Косова и Метохии — колыбели Сербского Православия.

24 марта Министерство иностранных дел России сообщило, что вопрос об ответственности НАТО за причиненный в результате бомбардировок Югославии ущерб остается открытым. В российском министерстве подчеркнули, что представители НАТО не понесли никакого наказания за бомбардировки.

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.

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