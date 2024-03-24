Путин назвал огромной трагедией события 1999 года в Югославии

Президент России Владимир Путин назвал события 1999 года в Югославии, когда страна подверглась бомбардировкам со стороны НАТО, огромной трагедией. Его слова приводятся в документальном фильме «Белград» генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале «Россия-1», фрагмент которого вышел в эфире программы «Вести недели».

«Трагедия огромная!» — сказал Путин.

Ранее министерство иностранных дел России заявляло, что вопрос об ответственности НАТО за причиненный в результате бомбардировок Югославии ущерб остается открытым.

До этого посольство Российской Федерации в США заявило, что американская администрация пытается заставить мировое сообщество забыть о том, что Союзная Республика Югославия 25 лет назад подверглась бомбардировкам по приказу Белого дома. По мнению российских дипломатов, Соединенные Штаты цинично призывают Белград перевернуть страницу истории и присоединиться к альянсу НАТО, «который в свое время принес процветающей стране разрушения и боль».

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.