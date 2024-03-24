Посольства ряда стран в России приспустили флаги в день траура

Посольство США в Москве приспустило флаг в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Сегодня посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта», — сказано в заявлении посольства.

Такой жест солидарности продемонстрировали посольства Нидерландов и Австрии.

Глава дипломатического представительства Словакии Любомир Регак написал на своей странице в соцсети Х, что флаги его страны и Евросоюза на здании посольства приспущены.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.