Экс-премьер Британии рассказала, как уговаривала Трампа поддерживать НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, как пыталась убедить Дональда Трампа сохранить обязательства США перед НАТО, после того как он занял пост главы государства. Ее слова приводит Politico.

По ее словам, она стала первым мировым лидером, посетившим Дональда Трампа после его инаугурации. Мэй подчеркнула, что поехала в США «убедить его взять обязательства по НАТО из-за того, что он говорил во время своей президентской кампании».

«Но после частного разговора с ним, когда мы пошли на пресс-конференцию, я не была уверена, что он собирается сказать… К счастью, он подтвердил свою преданность НАТО», — сказала Мэй.

Экс-премьер Британии отметила, что на сегодняшний день у союзников США возникают те же вопросы, что и во время предыдущей президентской кампании к Трампу.

«Слово, которое я всегда использую к Дональду Трампу – непредсказуемо. Иногда я думаю, что его администрация была немного удивлена, когда вдруг проснулась от твита, в котором сообщалось о происходящем, об изменении политики. И в этот момент союзникам еще труднее», – добавила она.

11 февраля в американском штате Южная Каролина в ходе предвыборного митинга своих сторонников Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны. Он также добавил, что готов поощрять гипотетические атаки России на подобные государства.

Ранее экс-советник Трампа посоветовал посеять хаос в ООН вместо НАТО.