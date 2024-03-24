Посольство России в США заявило в Telegram-канале, что американская администрация пытается заставить мировое сообщество забыть о том, что Союзная Республика Югославия 25 лет назад подверглась бомбардировкам по приказу Белого дома.

«Четверть века назад по приказу Белого дома Союзная Республика Югославия подвергалась варварским бомбардировкам, которые продолжались 78 дней. Теперь же США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть об этом», — говорится в заявлении диппредставительства.

По мнению дипломатов, США цинично призывают Белград перевернуть страницу и присоединиться к альянсу НАТО, «который в свое время принес процветающей стране разрушения и боль.

До этого министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году стали причиной поражения международного права и привели ко всем последующим гуманитарным кризисам. Он отметил, что события 1999 года в Югославии стали историческим событием, которое привело к падению справедливости и морали. По его мнению, все последующие гуманитарные кризисы стали возможными после бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия.

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.