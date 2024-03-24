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США не делились с РФ информацией после теракта в Красногорске

Посол Антонов: США не делились с РФ информацией после теракта в Красногорске

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Sergey Petrov/Global Look Press

США не делились с РФ информацией после теракта в Красногорске. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос о том, обращалась ли американская сторона к посольству после трагедии.

«Нет, никаких контактов не было. Даже элементарно слов соболезнования россиянам передано через посольство не было. Они ограничились лишь заявлениями общего плана», — подчеркнул дипломат.

В Белом доме ранее заявили, что США решительно осуждают теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и подчеркивают, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) является общим врагом.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Все подробности «Газета.Ru» собрала в отдельном материале.

Ранее Госдеп США осудил теракт в «Крокус Сити Холле».

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