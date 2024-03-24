Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

close
100%
Russian Defence Ministry/Reuters

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 23 марта направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину», – следует из текста сообщения.

В обращении к российскому лидеру Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования семьям пострадавших. Он также отметил, что Северная Корея выступает против любых форм терроризма.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме обратился с соболезнованиями к президенту России Владимиру Путину после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

22 марта в подмосковном концертном зале произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, началось возгорание.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами