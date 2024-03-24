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МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в «Крокусе»

Захарова заявила, что лишь Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте

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Станислав Красильников/РИА Новости

Среди глав государств лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский», — отметила дипломат.

Она напомнила русскую пословицу — на воре и шапка горит. Представитель МИД РФ подчеркнула, что ничто не смогло бы уничтожить украинского лидера так мощно, как это «саморазоблачительное заявление».

Захарова обратила внимание, что украинские власти обвиняют в теракте Россию, с то время, как в Вашингтоне действия боевиков решительно осудили. По ее словам, в Белом доме и на Банковой заврались до такой степени, что уже не смогли согласовать «общую версию».

До этого глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил наградить участвовавших в спасении людей из «Крокуса».

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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