Среди глав государств лишь президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский», — отметила дипломат.

Она напомнила русскую пословицу — на воре и шапка горит. Представитель МИД РФ подчеркнула, что ничто не смогло бы уничтожить украинского лидера так мощно, как это «саморазоблачительное заявление».

Захарова обратила внимание, что украинские власти обвиняют в теракте Россию, с то время, как в Вашингтоне действия боевиков решительно осудили. По ее словам, в Белом доме и на Банковой заврались до такой степени, что уже не смогли согласовать «общую версию».

До этого глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил наградить участвовавших в спасении людей из «Крокуса».

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.