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Госдеп осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его слова передает РИА Новости.

По словам главы Госдепа, Штаты осуждают терроризм во всех его проявлениях. Он добавил, что США солидарны с россиянами в связи с трагедией в «Крокусе».

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления», — сказал также Блинкен.

До этого теракт осудили в НАТО. Как подчеркнула представительница альянса Фарах Дахлалла, ничто не может оправдать такие чудовищные преступления.

А глава Евросовета Шарль Мишель назвал случившийся теракт ужасным и добавил, что гибель невинных людей где бы то ни было — это человеческая трагедия.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе». Глава государства также объявил 24 марта днем общенационального траура.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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