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Французский политик заявил о необходимости расследовать связи Киева с терактом в «Крокусе»

Политик Филиппо: необходимо расследовать связи Киева с терактом в «Крокусе»

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Panoramic/Global Look Press

Необходимо провести расследование возможных связей Киева с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Теперь необходимо потребовать проведение полного расследования возможных связей теракта с Украиной», — написал он.

Также, по словам Филиппо, важно понять, на что именно Украине уже более двух лет идут миллиарды.

До этого президент России Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, рассказал об «украинском следе» в деле о теракте в «Крокусе». По словам главы государства, задержанные террористы пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них, по предварительным данным, подготовили «окно» для перехода границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что в Москве устроили рейды по общежитиям с мигрантами.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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