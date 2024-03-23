Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В канцелярии президента Турции подчеркнули, что в рамках разговора Эрдоган выразил скорбь и соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».