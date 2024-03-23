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В России объяснили быструю реакцию Киева на теракт в «Крокусе»

Варфоломеев о быстрой реакции Киева: Украина пытается перестраховаться

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Moscow News Agency/Reuters

Кандидат политических наук, советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев объяснил быструю реакцию Киева на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Лента.ру».

По его мнению, украинская сторона сделает все возможное, чтобы нанести ущерб РФ. Об этом говорят последние атаки на Белгород, считает он. Варфоломеев подчеркнул, что из-за сужения круга возможностей Киев прибегает к действиям, которые идут вразрез с мнением союзников.

Он добавил, что «Киев перестраховывается, чтобы не обвинили украинскую власть в санкционировании такого бесчеловечного действия».

До этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк повторно заявил, что Киев непричастен к теракту в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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