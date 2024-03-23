Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Орбан отправил письмо с соболезнованиями Путину в связи с терактом в «Крокусе»

close
100%
Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает ТАСС.

«Венгрия привержена борьбе с терроризмом, именно поэтому я заверяю господина президента, что мы продолжим вносить свой вклад в активизацию международных контртеррористических операций в будущем. Мы молимся за жертв и их семьи», — сообщил Хаваши.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. По последним информации, жертвами трагедии стали более 90 человек, порядка 120 пострадали. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами