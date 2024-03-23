Орбан выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает ТАСС.

«Венгрия привержена борьбе с терроризмом, именно поэтому я заверяю господина президента, что мы продолжим вносить свой вклад в активизацию международных контртеррористических операций в будущем. Мы молимся за жертв и их семьи», — сообщил Хаваши.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. По последним информации, жертвами трагедии стали более 90 человек, порядка 120 пострадали. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.