Мишустин обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выразил соболезнования жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и попросил передать слова поддержки пострадавшим. Слова Мишустина передает пресс-служба кабмина.

«От себя лично и от имени Правительства РФ прошу передать семьям жертв искренние соболезнования, слова поддержки пострадавшим. Глубоко потрясен случившимся, сочувствую и переживаю вместе с вами», — сказал Мишустин, назвав случившееся огромной трагедией для всей страны и особенно для тех, кто потерял близких.

Также глава правительства заявил, что «это большое горе разделяют миллионы людей».

Днем 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в «Крокус Сити Холле».

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что 107 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся на лечении в стационарах.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в ООН прокомментировали теракт в «Крокусе».