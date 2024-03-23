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В ООН прокомментировали теракт в «Крокусе»

УВКПЧ ООН заявило, что теракт в «Крокусе» невозможно оправдать

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Global Look Press

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что теракт в «Крокусе» невозможно оправдать. Соответствующая публикация выложена на странице пресс-службы управления в социальной сети X.

«Глава управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ужасе от смертельного нападения в «Крокус Сити Холле» в Москве», — подчеркивается в заявлении.

В ООН заявили, что исполнители теракта должны быть наказаны в соответствии с законодательством о правах человека, и выразили солидарность жертвам трагедии.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила теракт в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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