Путин прокомментировал теракт в «Крокусе»

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал произошедшее в «Крокус Сити Холле» кровавым терактом. Об этом сообщает ТАСС.

В начале выступления Путин рассказал, что жертвами «кровавого варварского террористического акта» стали десятки мирных людей, в том числе дети, подростки и женщины.

Путин подчеркнул, что врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы помочь пострадавшим.

Президент также поблагодарил медиков и простых граждан за помощь пострадавшим в теракте.

По его словам, произошедшее в «Крокусе» является целенаправленным массовым убийством.

До этого Путин проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о задержании исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и ходе расследования преступления.

Также Владимир Путин во время телефонного разговора со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым обсудил с ним теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».