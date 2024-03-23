Путин обратится к россиянам после теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам в 15:30 в связи с терактом в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РИА Новости.

До этого Песков рассказал, что Путину доложили о стрельбе в «Крокусе» в первые минуты после начала теракта.

Представитель Кремля отметил, что президент получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Он добавил, что Путин дал все необходимые указания.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».