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Туркмения выразила готовность оказать помощь пострадавшим при теракте в Подмосковье

СФ: Туркмения готова оказать помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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Sergey Petrov/Global Look Press

Туркменистан готов оказать любую необходимую помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

«Гурбангулы Бердымухамедов позвонил Валентине Матвиенко, чтобы от лица туркменского народа и от себя лично выразить глубокие, искренние соболезнования родным и близким жертв чудовищного теракта в Красногорске. Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан готов оказать любую необходимую помощь России и пострадавшим россиянам, в том числе реабилитационную и медицинскую», — отметили в пресс-службе.

До этого президент России Владимир Путин проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о задержании исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и ходе расследования преступления.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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