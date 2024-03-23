Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан усилит меры безопасности после теракта в Подмосковье

Токаев поручил усилить меры безопасности в Казахстане после теракта в «Крокусе»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным структурам и местным исполнительным органам усилить меры по обеспечению безопасности граждан на фоне теракта в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Также президент поручил усилить взаимодействие Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

«Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма», — говорится в заявлении.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, начался пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в спецслужбе. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами