Казахстан усилит меры безопасности после теракта в Подмосковье

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным структурам и местным исполнительным органам усилить меры по обеспечению безопасности граждан на фоне теракта в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Также президент поручил усилить взаимодействие Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

«Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма», — говорится в заявлении.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, начался пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в спецслужбе. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».