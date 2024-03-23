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На российских загранучреждениях будут приспущены флаги в связи с терактом

Захарова: на загранучреждениях РФ будут приспущены флаги в связи с терактом

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что флаги на зданиях российских зарубежных учреждений будут приспущены в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующую информацию она опубликовала в своем Telegram-канале.

«По решению руководства министерства на зданиях российских загранучреждений будут приспущены флаги Российской Федерации в связи с терактом в «Крокус Сити Холл», — следует из сообщения Захаровой.

До этого Следственный комитет России призвал граждан, находившихся в момент теракта в «Крокус Сити Холле», и очевидцев предоставить все имеющиеся у них данные для восстановления картины событий. Расследование уголовного дела о теракте находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Вечером 22 марта в московский концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в спецслужбе. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».

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