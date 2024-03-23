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Путин обсудил с лидером Узбекистана теракт в «Крокусе»

Путин по телефону обсудил с лидером Узбекистана Мирзиеевым теракт в «Крокусе»

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым обсудил с ним теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Шавкат Мирзиеев решительно осудил кровавый террористический акт в «Крокус Сити Холле», выразил искренние соболезнования в связи с трагедией, просил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — следует из сообщения.

До этого МВД Таджикистана сообщило, что трое граждан Таджикистана, данные о причастности которых к теракту в «Крокус Сити Холл» распространялись в российских Telegram-каналах, не имеют отношения к случившемуся. По данным ведомства, Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов сейчас находятся на родине, они вернулись туда в ноябре прошлого года.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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