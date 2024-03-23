Лукашенко и Путин переговорили по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Путин и Лукашенко провели разговор по телефону. В ходе него стороны также подтвердили готовность взаимодействовать в борьбе с терроризмом.

До этого ФСБ сообщила, что четырех террористов, которых задержали в Брянской области по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», в настоящее время этапируют в Москву.

Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в ФСБ.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».