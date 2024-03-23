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ХАМАС осудило теракт в «Крокусе»

Палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокусе»

Палестинское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, осудило теракт, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сказано в соответствующем заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

«Исламское движение сопротивления (ХАМАС) самым решительным образом осуждает террористическую атаку на мирных жителей в столице России Москве, в результате которой погибли и получили ранения десятки людей», — говорится в тексте.

Движение также выразило соболезнования руководству России, ее народу и семьям жертв. Кроме того, ХАМАС пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта и заявило о «полной солидарности с Россией в этом горе».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция ООН на произошедшее в «Крокус Сити Холле» вызывает большие вопросы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали свыше 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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