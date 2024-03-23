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В посольстве США объяснили предупреждение о теракте в Москве

Посольство США: заявление о теракте в Москве вызвано нежеланием гибели людей

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Максим Блинов/РИА Новости

В посольстве США заявили РБК, что предупреждение о теракте в Москве было опубликовано, так как Соединенные Штаты не желают допустить гибели невинных людей.

На вопрос о том, связан ли теракт в «Крокус Сити Холле» с предупреждением американской дипмиссии от 7 марта об угрозе терактов в столице России сообщили, что, как правило, не комментируют вопросы, связанные с разведкой.

«Мы все еще собираем информацию о сегодняшнем нападении», — пояснили в посольстве.

Там отметили, что правительство США поддерживает каналы связи с властями РФ для обмена важной информацией по вопросам безопасности.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более 100 пострадали.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

7 марта на сайте посольства США было размещено предупреждение, что экстремисты готовятся атаковать скопления людей в Москве, в том числе и концерты.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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